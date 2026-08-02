Sebte'deki Göçmen Krizi: 73 Bin Dönüş, 72 Ölü - Son Dakika
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Sebte'deki Göçmen Krizi: 73 Bin Dönüş, 72 Ölü

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Sebte kentine geçen göçmenlerden 73 bin 500'ü Fas'a dönerken, ölü sayısı 72'ye yükseldi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 73 bin 500'ünün Fas'a döndüğü tahmin edilirken, ölü sayısının 72'ye yükseldiği belirtildi.

EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin dönüşü devam ediyor.

30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73 bin 500 düzensiz göçmenin Sebte'den Fas'a döndüğü tahmin edilirken, bu sayının 30 Temmuz'dan önce kente giren göçmenleri de içerebileceği belirtildi.

El Pais gazetesinin haberine göre de İspanya hükümet yetkilileri, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini duyurdu.

Haberde, güvenlik güçlerinin 30 Temmuz'dan bu yana Sebte'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin döndüğünden emin olmak için kent sokaklarında kontroller yaptığı belirtildi.

Ayrıca, İspanya'nın 31 Temmuz'da kapattığı Fas ile sınır kapısı Beni Ensar'ın dün yeniden açıldığı kaydedildi.

Tarajal Sınır Kapısı'nda da fazla hareketlilik görülmediği belirtilirken sabah saatlerinde 10 kişilik bir grubun yüzerek sınırı geçmeye çalıştığı ancak İspanya ordusu tarafından durdurulduğu aktarıldı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

Güncel, Göçmen, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sebte'deki Göçmen Krizi: 73 Bin Dönüş, 72 Ölü - Son Dakika

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