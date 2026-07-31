Sebte'ye Düzensiz Göçmen Akını - Son Dakika
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Sebte'ye Düzensiz Göçmen Akını

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İspanya'nın Sebte kentine düzensiz göçmenlerin kamyonlarla geçiş yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

RABAT (AA) – İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentine yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınıra gitmek için kamyonlarla yaptığı yolculuğa ait görüntüler gündem oldu.

Ortaya çıkan görüntülerde, çok sayıda düzensiz göçmenin Fas'ın Fenidek bölgesinde Sebte sınırına doğru kamyon kasalarında yolculuk ettiği görüldü.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akını sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Fas makamlarından görüntülere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Son günlerde Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimleri nedeniyle yoğun hareketlilik yaşanıyor.

İspanya makamlarının verilerine göre, dünden bu yana Sebte'ye 60 binden fazla düzensiz göçmen yasa dışı yollarla geçiş yaparken, 34 kişi denizde boğularak veya arbede sırasında hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, İspanya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sebte'ye Düzensiz Göçmen Akını - Son Dakika

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