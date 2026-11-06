Seçil Erzan davasında istinaf 102 yıl 4 ay hapsi bozdu, savcılık 211 yıl istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Seçil Erzan davasında istinaf 102 yıl 4 ay hapsi bozdu, savcılık 211 yıl istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Seçil Erzan'a 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinafca bozuldu. Yeniden görülen davada savcılık 211 yıla kadar hapis cezası talep etti ve duruşma 7 Aralık 2026'ya ertelendi.

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası, istinaf tarafından bozuldu. Erzan'ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Esasa ilişkin mütalaada, Seçil Erzan'ın 211 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Duruşma 7 Aralık'a ertelendi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Seçil Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirterek istinaf başvurularını yerinde buldu. Yargılama sürecinde bazı usul hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken daire, kararın bozulmasına hükmetti. Dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Erzan, hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Celse arasında açıklanan mütalaada, Erzan'ın 211 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

211 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, celse arasında açıkladığı esasa ilişkin mütalaasında, Seçil Erzan'ın 3 kişiye yönelik 'nitelikli dolandırıcılık'; aralarında Arda Turan, Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera ve Buse Terim'in de bulunduğu 27 kişiye karşı ise 'dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 56 yıldan 211 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DİĞER 5 SANIK HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Mütalaada ayrıca, tutuksuz sanık Nur Erkasap'ın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ali Yörük için 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıldan 15 yıla; Atilla Yörük için 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 7 yıldan 18 yıla; Nazlı Can için aynı suçlardan 8 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hüseyin Elibol'un ise 4 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savuna yapabilmesi için 7 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkSeçil Erzan3. SayfaAralıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
14:06
Canlı aktarıyoruz Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın aday kadrosunu açıklıyor
Canlı aktarıyoruz! Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıklıyor
13:48
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 14:17:59. #7.12#
SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında istinaf 102 yıl 4 ay hapsi bozdu, savcılık 211 yıl istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android