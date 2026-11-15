Seçilmiş Vali Hinojosa, sınır güvenliğinde Trump ile hemfikir oldu, ICE'yi eleştirdi

Seçilmiş Vali Hinojosa, sınır güvenliğinde Trump ile hemfikir oldu, ICE'yi eleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hinojosa, sınır güvenliğinde Trump yönetimiyle hemfikir olduğunu ve federal yönetimle işbirliğine açık olduğunu belirtti. Hinojosa, ICE'nin iç kesimlerdeki operasyonlarını 'kaotik ve tehlikeli' bulduğunu, insanların zarar görmesine ve hak ihlaline yol açtığını söyledi.
ABD'nin Texas eyaletinin seçilmiş Valisi Demokrat Partili Gina Hinojosa, Başkan Donald Trump yönetimiyle sınır güvenliği konusunda aynı görüşte olduklarını ancak eyaletin iç kesimlerindeki göçmenlik uygulamalarına karşı olduğunu belirtti.
The Washington Post gazetesine konuşan Hinojosa, görevi devralmaya hazırlandığı süreçte eyaletin önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hinojosa, ABD-Meksika sınırının güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda Trump ile hemfikir olduğunu belirterek, federal yönetimle bu konuda işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.
Buna karşın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin ülkenin iç kesimlerindeki operasyonlarını eleştiren Hinojosa, bu uygulamaların "kaotik ve tehlikeli" olduğunu, insanların zarar görmesine ve haklarının ihlal edilmesine yol açtığını kaydetti.
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