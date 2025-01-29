Seda Selek Adli Kontrolle Serbest

Güncel

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- "Bilirkişi soruşturması" kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Halk TV programcısı gazeteci Seda Selek, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "yurt dışı çıkış yasağı" ve "haftada 1 gün imza atmak" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaklaşık 21 saatlik gözaltı işleminin ardından özgürlüğüne kavuşan Seda Selek, adliye önünde sevdikleri ve meslektaşlarıyla kucaklaştı. Gazetecilik yaptıklarını vurgulayan Selek, "Sormak, sorgulamak bir yanlış varsa, bir adaletsizlik varsa orada olmak ve onun üzerine gitmek bizim işimiz. ve biz sadece işimizi yaptığımız için suçlandık, suçlanıyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında adı geçen bir bilirkişiyle ilgili haber nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Halk TV programcısı Seda Selek, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "yurt dışı çıkış yasağı" ve "haftada 1 gün imza atmak" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliye önünde sevincini sevdikleri ve meslektaşlarıyla kucaklaşarak paylaşan Seda Selek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız iş gazetecilikti, habercilikti"

"Tanıyan, tanımayan dostlara, izleyicilere ve tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnanın içeride onu hissediyorsunuz iliklerinize kadar. Haberleri geliyor, mesajları geliyor, destek mesajları. Öncelikle teşekkür ediyorum herkese. Zor bir 24 saat oldu. Ama şöyle biraz da açıkçası buruk bir haldeyim. Aklım, gönlüm burada içeride. Gazeteci arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor. Onlarla ilgili de süreci takip ediyoruz. Nasıl bir karar çıkacak? Onu bekliyoruz. Yaptığımız iş gazetecilikti, habercilikti. Bunun altını kalın kalın çizmek gerekiyor.

"İşimizi yaptığımız için suçlandık, suçlanıyoruz"

Sormak, sorgulamak bir yanlış varsa, bir adaletsizlik varsa orada olmak ve onun üzerine gitmek bizim işimiz. ve biz sadece işimizi yaptığımız için suçlandık, suçlanıyoruz. Burada şunu da söylemem gerekiyor. Bu son 24 saatte yaşadıklarımdan, kendi özelimde, kendi yaşadıklarımı açıkçası konuşmak, ön plana koymak istemiyorum. Bu ülkede işini yaptığı için, gazetecilik yaptığı için suçlanan, aylarca cezaevinde kalan arkadaşlarım varken bu ülkede hak arayışı, adalet arayışı diye sokakta olan, adalet talep eden ve bunun için haksız yere içeride aylardır, yıllardır yatan birçok insan varken, bu kadar ağır bedel ödenmişken ben bu son 24 saati yine söylüyorum, kendi özelimde, kendimle ilgili kısmını konu etmek istemiyorum. Ama hep beraber artık çok çok daha güçlü bir şekilde, hep birlikte, gazetecilik suç değildir. Eleştirmek, soru sormak, sorgulamak özgür basın talep etmek hepimizin, tüm vatandaşların, tüm Türkiye'nin ortak talebidir. ve bu ortak talepte bir araya gelmek ve daha güçlü ses çıkarmak dileğiyle. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum"