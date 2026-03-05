Sedat Anar'ın İçsel Yolculuğu: Hoşgörü ve Birleştiricilik - Son Dakika
Sedat Anar'ın İçsel Yolculuğu: Hoşgörü ve Birleştiricilik

Sedat Anar\'ın İçsel Yolculuğu: Hoşgörü ve Birleştiricilik
05.03.2026 23:44
Santur sanatçısı Sedat Anar, AKM'de 'İlahiler, Deyişler ve Nefesler' konseriyle huzur yaydı.

Santur sanatçısı Sedat Anar'ın "İlahiler, Deyişler ve Nefesler" konseri, Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirildi.

Vakıf Katılım'ın destek verdiği konserde, Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüdayi, Mevlana ve Niyazi-i Mısri gibi Anadolu'da yaşamış mutasavvıf şairlerin yanı sıra Edip Harabi, Nesimi ve Şah Hatayi gibi Alevi-Bektaşi isimlerin yaptığı besteler icra edildi.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Sedat Anar, etkinliğin Sina Prodüksiyon yöneticisi Çağrı Beşli'nin teklifi üzerine gerçekleştiğini ve bu repertuvarı ilk kez 2013'te Üsküdar'da seslendirdiklerini belirtti.

Anar, konserde ilahi, deyiş ve Bektaşi nefeslerinin yer aldığını dile getirerek, "Bu içerik başlangıçta insanlara biraz garip geliyordu. Yani Yunus'tan bir ilahi söylüyorduk, sonra Teslim Abdal'dan bir deyiş, sonra da Aşık Veli'den bir Bektaşi nefesi okuyorduk. Konser bununla da bitmiyordu. Hazreti Mevlana'nın 'Mesnevi'sinden Farsça bir şiire ve Kürt mutasavvıf Feqiye Teyran'ın Kürtçe şiirine yaptığım besteyi icra ediyorduk." dedi.

"Derdimiz, insanlığı hoşgörü çatısı altında birleştirmek"

Konserde kendileri için önemli olan noktanın "birleştiricilik" olduğunun altını çizen Sedat Anar, "Derdimiz, Hazreti Mevlana'nın temel felsefesi olan, 'Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil.' sözünden yola çıkarak ve ilahi aşkın huzurunu veren şiirlere besteler yaparak insanlığı hoşgörü çatısı altında birleştirmek. Bunu ısrarla devam ettirmeye çalışıyoruz. 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' şiarından yola çıkıyoruz. Çünkü asıl olan muhabbettir." ifadelerini kullandı.

Anar, konserde kadim bir çalgı olan santur ve kopuz icrası olduğundan da bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşim Selahattin Anar da özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dini müzikte kullanılan erbane (def) ile bana eşlik edecek. Bu konserde Yunus Emre, Osman Kemali Baba, Aziz Mahmud Hüdayi, Mevlana ve Niyazi-i Mısri gibi Anadolu'da yaşamış mutasavvıf şairlerin yanı sıra Edip Harabi, Aşık Veli, Nesimi ve Şah Hatayi gibi Alevi-Bektaşi şairlerin şiirlerine yaptığım besteleri de icra ediyoruz. İki eser dışında tüm eserler benim bestelerim olacak. Müziğimizle, sufilerin izlerinden yol almaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Sedat Anar'ın İçsel Yolculuğu: Hoşgörü ve Birleştiricilik
