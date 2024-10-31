Sedef Atölyesi'nde Eserler Yeniden Hayat Buluyor - Son Dakika
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Sedef Atölyesi'nde Eserler Yeniden Hayat Buluyor

Sedef Atölyesi\'nde Eserler Yeniden Hayat Buluyor

Milli Saraylar Sedef Atölyesi, tarihi eserleri özgünlükle restore ederek eski ışıltısına kavuşturuyor.

31.10.2024 16:16
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Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 32 restorasyon ve konservasyon atölyelerinden biri olan Sedef Atölyesi'nde kasır, köşk ve müze eserleri, ustalıkla eski ışıltısına kavuşturuluyor.

Yıldız Sarayı Şale Köşkü içerisindeki yer alan atölyede restoratörler, eskimiş, zarar görmüş veya tahrip olmuş eserleri yeniden envantere kazandırmak adına, özgünlük ve en az müdahale gibi evrensel ilkelerle yeniden sergilenebilir hale getiriyor.

Milli Saraylar Sedef Atölyesi Sorumlusu Cemalettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyede Topkapı Sarayı'ndan gelen Harem Kapısı, Yıldız Sarayı'ndan gelen Abdülhamid Han'a ait olan tuğralı bir taht üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Tamamen Milli Saraylar Başkanlığına ait piyano, kanepe, koltuk, kapı ve bunlar üzerindeki tüm süslemelerin restorasyonunu yapıyoruz. Genelde barok tarzında eserleri çalışıyoruz. Fakat üzerinde çalıştığımız piyano gibi boulle tarzında eserlerin de restorasyonunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çalışmalarda organik malzemeler kullanılıyor

Ünal, şu ana kadar en çok Küçüksu Kasrı'ndaki altı adet şamdanın restorasyonunda zorlanıldığına işaret ederek, "En sevdiğim eser ise Dolmabahçe Sarayı'na ait Sedefli Oda'daki masaydı. 16 sütun süslemeli, tamamen sedeften yapılma güzel bir masaydı. Çok severek yaptım. Malzeme olarak sedef, pelesenk, abanoz, şimşir gibi organik ahşap malzemelerimiz var. Bunların dışında metal olarak gümüş süslemeleri de yapıyoruz. Fil dişi, bağ ve sedefi üzerindeki orijinal desenine göre kesiyoruz, biçiyoruz ve şekillendirerek yerine oluşturuyoruz." diye konuştu.

Plato marküterinin atölyenin alanına girdiğini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Malzemelerimiz organiktir. Kimyasal ya da suni malzeme kullanılmamaktadır. 45 yıldır bu işi yapmaktayım. 32 yıldır Milli Saraylar'da görev yapıyorum. 5 yıl Topkapı Sarayı'nda çeşitli restorasyon alanlarında görev yaptım. Bu atölyede de dört kişi çalışıyoruz ve şu anda çalıştığımız üç tane eser var. Ortada Topkapı Sarayı'nın harem girişini girişinde bulunan kapı var. Yaklaşık olarak 400 yıllık bir kapıdır. Dönemin bütün özelliklerini taşımaktadır. Tabii ki üzerindeki sedef, fil dişi, bağ ve metal olarak gümüş süslemeler var."

"Malzeme hem doğal hem de çok değerli olduğu için israfa kesinlikle yer yok"

Cemalettin Ünal, restorasyon çalışmalarının odak isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle severek yapmanız gerekiyor. Tabii ki biraz da tecrübe gerekiyor. Malzeme hem doğal hem de çok değerli olduğu için burada israfa kesinlikle yer yok. Ona göre her şey planlanıyor, ölçülüyor, biçiliyor." ifadelerini kullandı.

Tarihle direkt temas eden bir işte çalıştığı için çok şanslı hissettiğini söyleyen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu kişinin yapamayacağı hatta çok nadir eserlerin elimizden geçmesi ve sarayda çalışmamız bizi onore ediyor ve mutlu oluyoruz. Bu sebeple çok şanslı hissediyorum. Eserlerin sergilenmesi de ayrı bir mutluluk veriyor. Benden sonra gelenler, ailemden insanlar onları görünce ayrı bir mutluluk yaşıyorum. 32 yıl az bir süre değil. Köşk ve kasırlardaki hemen hemen bütün sedefli işlere elimizi sürdük. Bundan sonra da inşallah devam edecek."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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