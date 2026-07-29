Şef Eren Kaşıkçı Evinde Ölü Bulundu
Sarıyer'deki evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
ŞEF Eren Kaşıkçı, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şef Eren Kaşıkçı'dan haber alamayan yakınları ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kaşıkçı'nın evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, evde bulunan Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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