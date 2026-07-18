Seferihisar Belediye Başkan Vekili Gümüş Yerel Basın Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Seferihisar Belediye Başkan Vekili Gümüş Yerel Basın Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

18.07.2026 16:19  Güncelleme: 16:58
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Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, yerel basınla bir araya gelerek şeffaf yönetim, ortak akıl ve güçlü iletişim vurgusu yaptı. İlçenin geleceğini tüm paydaşlarla birlikte şekillendireceklerini belirtti.


(İZMİR) -

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, göreve başlamasının ardından yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek belediyenin yeni dönem hedeflerini paylaştı. Şeffaf yönetim, ortak akıl ve güçlü iletişim vurgusu yapan Gümüş, ilçenin geleceğini tüm paydaşlarla birlikte şekillendireceklerini söyledi.

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, göreve başlamasının ardından ilçede görev yapan yerel basın temsilcileriyle Çamlık Genç Kafe'de düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Kentin geleceğine ilişkin hedeflerin paylaşıldığı buluşmada, belediyenin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çalışmalar değerlendirildi, basın mensuplarının soruları yanıtlandı.


Seferihisar'ın ihtiyaçları, devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve belediyenin hizmet anlayışı ele alındı. Basın mensuplarının görüş ve önerilerini dinleyen Gümüş, yerel basının kent yaşamının en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurguladı.

Gümüş, göreve geldikleri ilk günden itibaren önceliklerinin hizmet üretmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Seferihisar'ın geleceğini ortak akıl ve şeffaf yönetim anlayışıyla inşa etmek istiyoruz. Bu süreçte yerel basının katkısını çok önemsiyoruz. Çünkü güçlü bir kent ancak doğru bilgiyle, açık iletişimle ve birbirini dinleyen kurumlarla büyür. Biz kapıları kapatan değil, her zaman diyalog kuran bir yönetim anlayışını benimsiyoruz."

Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını ifade eden Gümüş, vatandaşın hayatına dokunan her alanda üretmeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Seferihisar'ın her mahallesine aynı hassasiyetle yaklaşacağız. Esnafımızın, üreticimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın ve emeklilerimizin sesine kulak veren bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Bu kentin her kazanımı ortak emeğin ürünüdür. Biz de bu emeği büyütmek, Seferihisar'ı daha güçlü yarınlara taşımak için tüm ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız."

Basın mensuplarına teşekkür eden Gümüş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde yerel basının üstlendiği sorumluluğun büyük önem taşıdığını belirterek, belediye ile basın arasındaki güçlü iletişimin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seferihisar Belediye Başkan Vekili Gümüş Yerel Basın Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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