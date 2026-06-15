Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'den Sığacık Körfezi'ne Yapılmak İstenen Marinaya Tepki - Son Dakika
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Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'den Sığacık Körfezi'ne Yapılmak İstenen Marinaya Tepki

15.06.2026 14:21  Güncelleme: 14:42
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Sığacık Körfezi'nde planlanan marina kapasite artışına karşı çıkarak, projenin tsunami riskini artırabileceğini ve bölgenin doğal yapısını tehdit ettiğini söyledi.

(İZMİR) - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Sığacık Körfezi'ne yapılmak istenen marinaya karşı çıkarak, "Uzman raporları marina genişlemesinin olası bir tsunami durumunda dalga etkisini artırabileceğini ortaya koyuyor. Milyonların kullandığı bir kıyıyı birkaç yüz mega yat uğruna riske atamayız" dedi.

Sığacık Balıkçı Barınağı'nda dün Teos Marina kapasite artışına ilişkin vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, gazeteciler ve bölge sakinleri bir araya geldi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konunun yalnızca bir marina projesi olmadığını, Sığacık'ın geleceğini ilgilendiren bir yaşam alanı meselesi olduğunu söyledi.

"Sığacık Körfezi halkındır" diyen Başkan Yetişkin, bölgenin yalnızca teknelerin yanaştığı bir alan değil, balıkçıların geçim kaynağı, üretici kadınların emeği, turizmcilerin ekmeği ve çocukların geleceği olduğunu vurguladı."

Marinaya karşı olmadıklarını ifade eden Yetişkin, "Bu ülkenin marinaya ihtiyacı olabilir. Bunu inkar etmiyoruz. Ancak soruyoruz, bu bölgenin tek ihtiyacı marina mı? Dünya şampiyonu yelkenciler yetiştiren bu körfezin, balıkçılık yapan insanların, üretici kadınların, turizm emekçilerinin ve milyonlarca ziyaretçinin ihtiyaçları yok mu?" dedi.

Sığacık Körfezi'nin yalnızca Seferihisar'ın değil, Türkiye'nin ortak değeri olduğunu belirten Yetişkin, yapılması planlanan kapasite artışının bölgenin doğal, ekonomik ve sosyal yapısını geri dönülmez şekilde değiştirebileceğini söyledi.

Afet risklerine de dikkati çeken Yetişkin, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi sonrasında yaşanan tsunami felaketini hatırlatarak, Seferihisar'ın aktif fay hatları üzerinde bir bölge olduğunu ve yıllardır bilim insanlarıyla afet hazırlıkları yürüttüklerini anlattı. Başkan Yetişkin, "Sokaklarımızı su bastı, insanlarımızı kaybettik, esnafımız büyük zarar gördü. Bugün hala kentimizin birçok noktasında tsunami toplanma alanları bulunuyor. Çünkü bu risk gerçektir. Uzman raporları marina genişlemesinin olası bir tsunami durumunda dalga etkisini artırabileceğini ortaya koyuyor. Milyonların kullandığı bir kıyıyı birkaç yüz mega yat uğruna riske atamayız" diye konuştu.

Yapılan ortak çağrıda, Sığacık Körfezi'nin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de emaneti olduğu vurgulanırken, kıyıların kamusal niteliğinin korunması ve bölgenin doğal yapısının zarar görmemesi için mücadeleye devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'den Sığacık Körfezi'ne Yapılmak İstenen Marinaya Tepki - Son Dakika

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