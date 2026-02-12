Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin Öğrencilerle Buluştu

(İZMİR) - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Necat Hepkon İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileriyle Çağan Irmak Salonu'nda düzenlenen söyleşi etkinliğinde bir araya geldi.

Samimi ve neşeli anların yaşandığı buluşmada minik öğrenciler merak ettikleri soruları doğrudan Başkan Yetişkin'e yöneltme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar; belediye başkanının görevleri, Seferihisar'da yapılan çalışmalar ve belediyenin nasıl hizmet verdiği gibi pek çok konuda sorular sordu. Başkan Yetişkin ise miniklerin sorularını içtenlikle yanıtlayarak yerel yönetimlerin görevlerini onların anlayabileceği bir dille anlattı.

"Sizler bu kentin geleceğisiniz"

Söyleşi sırasında çocuklara hitap eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili çocuklar, sizler Seferihisar'ın ve ülkemizin geleceğisiniz. Bizler bugün bu kenti sizler için daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Belediyemizde parklar yapıyoruz, yolları düzenliyoruz, çevremizi koruyoruz ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Ama en önemlisi, sizlerin mutlu ve umut dolu büyümeniz için çaba gösteriyoruz. Soru sormaktan, öğrenmekten ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Belki içinizden biriniz ileride belediye başkanı olacak, biriniz mühendis, biriniz öğretmen… Hepiniz bu ülkeye değer katacaksınız. Belediyemizin kapısı sizlere her zaman açık."

Söyleşinin ardından öğrenciler Seferihisar Belediyesi binasında bulunan tüm birimleri tek tek gezen çocuklar, belediyenin nasıl çalıştığını yerinde görme fırsatı buldu.