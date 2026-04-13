Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'den "Adalete Erişim Herkes İçin Ulaşılabilir Olmalı" Mesajı
Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'den "Adalete Erişim Herkes İçin Ulaşılabilir Olmalı" Mesajı

13.04.2026 16:44  Güncelleme: 18:02
(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi ile İzmir Barosu arasında yürütülen iş birliği kapsamında başlatılan adli yardım hizmeti ilçede devam ediyor. Uygulama kapsamında İzmir Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar, her hafta pazartesi günü Seferihisar Belediyesi Kent Belleği ve Anı Evi'nde vatandaşları ağırlayarak hukuki konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Seferihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde yürütülen hizmet sayesinde özellikle ekonomik imkanları sınırlı olan vatandaşlar, haklarını öğrenmek ve hukuki süreçler hakkında bilgi almak için avukatlarla birebir görüşme imkanı buluyor. Boşanma, nafaka, velayet, iş hukuku, miras, şiddet ve benzeri pek çok konuda vatandaşlara rehberlik sağlanıyor.

Adli yardım hizmeti kapsamında avukatlar, başvuran vatandaşların durumlarını değerlendirerek hukuki süreçler hakkında bilgi veriyor, gerekli durumlarda İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu aracılığıyla sürecin devam etmesine destek oluyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, adli yardım hizmetinin özellikle adalete erişimde zorluk yaşayan vatandaşlar için önemli bir destek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Adalete erişim herkes için eşit ve ulaşılabilir olmalıdır. Biz Seferihisar Belediyesi olarak yalnızca altyapı hizmetleri sunan bir kurum değil, aynı zamanda hemşehrilerimizin yaşamın her alanında yanında olan bir yerel yönetimiz. İzmir Barosu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde vatandaşlarımızın hukuki destek alabileceği bir mekanizmayı ilçemizde hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Başkan Yetişkin özellikle kadınların hukuki destek alabilmesinin önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Kadınların haklarını bilmesi ve gerektiğinde hukuki destek alabilmesi çok önemli. Ne yazık ki ülkemizde kadınların maruz kaldığı şiddet ve hak ihlalleri hala ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Seferihisar'da hiçbir kadının kendini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz. Şiddete karşı, eşitsizliğe karşı ve her türlü hak ihlaline karşı kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu adli yardım hizmeti de kadınların haklarını öğrenmesi ve gerektiğinde hukuki süreci başlatabilmesi açısından çok kıymetli."

Seferihisar Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Yetişkin sözlerini şöyle tamamladı:

"Seferihisar'da yaşayan tüm hemşehrilerimizin her konuda yanında olmaya devam edeceğiz. Hukuki destek ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın kolaylıkla danışmanlık alabileceği bu hizmeti önemsiyoruz. İzmir Barosu'na ve katkı sunan tüm avukatlarımıza teşekkür ediyorum."

Adli yardım hizmeti kapsamında vatandaşlar her pazartesi günü Seferihisar Belediyesi Anı Evi'nde ücretsiz hukuki danışmanlık alabiliyor. Böylece Seferihisarlılar, hukuki hakları konusunda bilgi edinme ve gerekli yönlendirmeleri alma fırsatı buluyor.

Kaynak: ANKA

Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Nijerya ordusu ’yanlışlıkla’ pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı
Netanyahu’yu kara günler bekliyor İran’la savaş İsrail’e pahalıya patladı Netanyahu'yu kara günler bekliyor! İran'la savaş İsrail'e pahalıya patladı

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
