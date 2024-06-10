Seferihisar Belediyesi Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler, bayram tedbirleri kapsamında iş yerlerinde genel temizlik, tarife, fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri denetimler sırasında iş yeri çalışanlarına, uyulması gereken konularla ilgili bilgilendirme yapıp, Fiyat Tarife Yönetmeliği'ne ait güncellemeleri de esnafa iletti. Denetimlerin, ilçe genelinde devam edeceği bidirildi.
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