Seferihisar Belediyesi'nden Kadın Emeğine "Dijital Destek"
Seferihisar Belediyesi'nden Kadın Emeğine "Dijital Destek"

05.02.2026 16:57  Güncelleme: 18:33
Seferihisar Belediyesi, kadın emeğini görünür kılmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla 'Üretici Kadınları Dijitalde Destekliyoruz' projesini hayata geçirdi. Proje, üretici kadınlara dijital beceriler kazandırarak ürünlerini pazarda daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası iş birliğiyle, kadın emeğini görünür kılmak, yerel üretimi güçlendirmek ve üretici kadınları dijital dünyayla buluşturmak amacıyla "Üretici Kadınları Dijitalde Destekliyoruz" projesini hayata geçirdi.

Proje ile Seferihisar ve çevre köylerde üretim yapan kadınların el emeği ürünlerinin markalaştırılması, dijital becerilerle desteklenmesi ve ürünlerinin hem gerçek hem de dijital pazarda daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını amaçlayan proje kapsamında; el işi, gıda ve geleneksel ürünler üreten ancak dijital pazarlama bilgisi olmayan kadınlara yönelik kapsamlı eğitim ve uygulama destekleri sunulacak.

Üretici kadınlar, temel dijital okuryazarlıktan sosyal medya yönetimine, ürün fotoğraf ve video çekiminden online satış güvenliğine kadar birçok alanda eğitim alacak. Proje ile birlikte kadın üreticiler için marka, logo ve ürün fotoğrafları hazırlanacak, sosyal medya hesapları açılarak yönetim desteği sağlanacak, ürün katalogları oluşturulacak ve Instagram, Trendyol gibi online satış platformlarında yer almaları desteklenecek. Ayrıca üreten kadınların yaşam öyküleri dijital içeriklere dönüştürülerek kadın emeği görünür kılınacak.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yerel kalkınmanın temelinde kadın emeğinin yer aldığını vurguladı. Başkan Yetişkin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Seferihisar'da yerel kalkınmayı sadece rakamlarla değil; emekle, dayanışmayla ve insanla ölçüyoruz. Kadın emeği bu kentin en büyük gücüdür. Evinde, tarlasında, atölyesinde üreten kadınlarımız yıllardır büyük bir değer yaratıyor. Bizim görevimiz, bu emeği görünür kılmak ve kadınlarımızı yalnız bırakmamaktır."

Başkan Yetişkin, projenin kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sağlayacağını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası iş birliğiyle yürüttüğümüz bu projeyle kadınlarımızın el emeğini dijital dünyayla buluşturuyoruz. Ürünlerini markalaştırıyor, dijital pazarlarda yer almalarını sağlıyor ve kendi hikayelerini anlatabilecekleri alanlar açıyoruz. Bir kadının güçlenmesi, bir ailenin; bir ailenin güçlenmesi ise tüm toplumun güçlenmesi demektir" dedi.

Seferihisar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, kadınların üretim gücünü artırmayı, yerel değerleri koruyarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı amaçlıyor.

Başkan Yetişkin, sözlerini "Kadınların ekonomik olarak güçlendiği bir Seferihisar, daha adil, daha umut dolu bir Seferihisar olacaktır. Seferihisar Belediyesi olarak kadınların yanında olmaya, üretimi desteklemeye ve emeğin değerini büyütmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

Seferihisar Belediyesi'nden Kadın Emeğine 'Dijital Destek'

SON DAKİKA: Seferihisar Belediyesi'nden Kadın Emeğine "Dijital Destek" - Son Dakika
