Seferihisar'da Ramazan Öncesi İbadethanelerde Temizlik Çalışması

(İZMİR) - Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Seferihisar Belediyesi, ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Vatandaşların Ramazan ayını daha sağlıklı, huzurlu ve hijyenik ortamlarda geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde bulunan camilerde detaylı temizlik gerçekleştiriliyor.

Caminin iç ve dış bölümlerinde genel temizlik yapılırken; halılar, camlar, mihrap, minber, avizeler ve ayakkabılıklar temizleniyor. Ayrıca abdesthane ve tuvaletlerde de dezenfekte işlemleri uygulanıyor öte yandan ihtiyaç duyulan küçük çaplı bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti. Yetişkin, şunları söyledi:

"Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı mübarek bir aydır. Hemşehrilerimizin ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamlarda yerine getirebilmesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm camilerimizde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlattık. Seferihisar'da hiçbir ibadethanemizi ayırt etmeden merkezden kırsala kadar tüm camilerimizde ekiplerimiz titizlikle görev yapıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebileceği ortamları hazırlamak."