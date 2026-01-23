Seferihisar Belediyesi Taekwondo Sporcularına Türkiye Şampiyonası Öncesi "Psikolojik Destek" - Son Dakika
Seferihisar Belediyesi Taekwondo Sporcularına Türkiye Şampiyonası Öncesi "Psikolojik Destek"

23.01.2026 15:01  Güncelleme: 17:04
Seferihisar Belediyesi, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan 10-16 yaş arasındaki taekwondo sporcuları için spor psikolojisi destek çalışmaları düzenleyerek, zihinsel dayanıklılıklarını artırmayı hedefliyor. Çalışmalar, sporcuların stresle başa çıkma ve konsantrasyonu koruma konularında odaklanmalarına yardımcı oluyor.

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan 10–16 yaş arası taekwondo sporcuları ve ailelerine yönelik spor psikolojisi destek çalışmasıyla genç sporcuların zihinsel dayanıklılığını güçlendirdi.

Türkiye Şampiyonası'na katılacak 10–16 yaş arası Seferihisar Belediyesi Taekwondo sporcuları ve ebeveynlerine yönelik müsabaka öncesi, spor psikolojisi destek çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada sporcularla imgeleme teknikleri, dikkat ve odaklanma çalışmaları ile psikolojik dayanıklılık başlıkları ele alındı. Uygulamalarda sporcuların müsabaka öncesi yaşadığı heyecan, stres ve baskı duyguları üzerine durulurken, müsabaka sırasında konsantrasyonu koruma ve performansı sürdürebilme konuları işlendi. Ebeveynlere yönelik bölümde ise müsabaka sürecinde çocuklara yaklaşım, motivasyon ve iletişim konularında bilgilendirme yapıldı.

Çalışmayı yürüten spor psikoloğu, müsabaka öncesi psikolojik desteğin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yaş grubundaki sporcular için müsabaka öncesi zihinsel hazırlık, fiziksel hazırlık kadar belirleyici olabiliyor. Doğru yönlendirilmeyen kaygı performansı olumsuz etkilerken, psikolojik destek sayesinde sporcular stresle baş etmeyi, odağını korumayı ve sahaya daha özgüvenli çıkmayı öğreniyor. Bu çalışmalar, sporcunun uzun vadeli gelişimi açısından da büyük önem taşıyor."

"Seferihisar'da sporun ve sporcunun her zaman yanındayız"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise yaptığı açıklamada sporun her alanında gençlerin yanında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Seferihisar'da sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Çocuklarımızın gelişimini sadece fiziksel başarıyla sınırlı görmüyoruz. Taekwondo sporcularımızın bu tür desteklerle Türkiye Şampiyonası'na hazırlanması bizler için çok kıymetli. Seferihisar Belediyesi olarak sporcularımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz."

Seferihisar Belediyesi, genç sporcuların hem sportif hem de kişisel gelişimlerine katkı sunan çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

