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Seferihisar'da 2. Gastronomi ve Karadeniz Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Seferihisar'da 2. Gastronomi ve Karadeniz Festivali düzenlendi

Seferihisar Karadenizliler Derneği ve İlçe Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festivalde, halkoyunu gösterileri yapıldı ve Karadeniz lezzetlerinin satıldığı stantlar kuruldu. Festival, 11 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek.

Seferihisar\'da 2. Gastronomi ve Karadeniz Festivali düzenlendi
09.01.2024 - 16:45,
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2. Gastronomi ve Karadeniz Festivali düzenlendi.

Seferihisar Karadenizliler Derneği ve İlçe Belediyesi işbirliğiyle kapalı pazar yerinde düzenlenen festivalin açılış gününde yaklaşık 1 ton hamsi ikramı yapıldı.

Halkoyunu gösterilerinin sunulduğu etkinlikte Karadeniz lezzetlerinin satıldığı stantlar kuruldu.

Dernek Başkanı Haluk Dede, yoğun katılımla güzel bir kaynaşma örneği sunduklarını, emek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de "Burada bütün renkler var. Bu etkinlikler bizi bir araya getiriyor, kaynaştırıyor. Seferihisar Belediyesi olarak bu etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Festivalin 11 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Seferihisar'da 2. Gastronomi ve Karadeniz Festivali düzenlendi - Son Dakika
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