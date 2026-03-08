Seferihisar'da "8 Kadın 8 Başarı Öyküsü" Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Seferihisar'da "8 Kadın 8 Başarı Öyküsü" Etkinliği Düzenlendi

08.03.2026 17:04  Güncelleme: 18:56
Seferihisar Belediyesi ve Çağdaş Kadınlar Platformu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, başarı hikayeleriyle öne çıkan kadınlar deneyimlerini paylaştı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, kadınların eşit ve özgür bir dünya için verdikleri mücadeleye vurgu yaptı.

(İZMİR) – Seferihisar Belediyesi ile Çağdaş Kadınlar Platformu işbirliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, "8 Kadın 8 Başarı Öyküsü" etkinliği düzenlendi.

Çağan Irmak Salonu'ndaki programda, farklı alanlarda başarılarıyla öne çıkan kadınlar deneyimlerini ve ilham veren hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların eşit ve özgür bir dünya için verdikleri mücadeleyi selamladı. Başkan Yetişkin, "Daha özgür ve daha eşit bir dünya için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. Çağdaş Kadınlar Platformu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz '8 Kadın 8 Başarı Öyküsü' programına hepiniz hoş geldiniz" dedi.

Konuşmasında etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür eden Yetişkin, Seferihisar Belediyesi'nde kadınların yönetim ve karar alma mekanizmalarındaki güçlü temsiline dikkat çekti. Yetişkin, "Bir başkan yardımcımız kadın, 10 kadın müdürümüz ve yaklaşık 250 kadın personelimizle önemli bir kadın temsiline sahibiz. Kadın Danışma Müdürlüğümüz aracılığıyla kentteki kadınların karar alma süreçlerinde daha güçlü yer almasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Seferihisar'ın tarihsel ve toplumsal yapısında kadınların güçlü bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yetişkin, "Binlerce yıllık tarihe sahip Seferihisar bir kadın kentidir. Kadınların güçlü olduğu kentler daha adil, daha demokratik ve daha umutlu kentlerdir. Biz de kadınların hayatın her alanında daha görünür, daha güçlü ve daha eşit olması için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınların başarı hikayelerinin aynı zamanda birer mücadele ve direniş hikayesi olduğunu vurgulayan Yetişkin, "Kadın-erkek eşitliğinin olmadığı bir toplumda ne demokrasiden ne temel haklardan ne de toplumsal barıştan söz etmek mümkündür" dedi.

Konuşmasının sonunda kadına yönelik şiddette yaşamını yitiren kadınları da anan Yetişkin, kadınların korkmadan yaşayabildiği bir ülke ve dünya için mücadele etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Yetişkin, "Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Program kapsamında konuşan konuklar arasında İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Aytül Büyüksaraç, çevre mühendisi ve Carbon Nature kurucusu Işıl Aslan, Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevim Yürümez, ilk kadın banka müfettişlerinden Nilgün Yadeli, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sevnaz Şahin, engelli hakları aktivisti Şirince Süzek, gazeteci Oya Pardak ve ressam Zümrüt Özmen yer aldı. Konuşmacılar kendi yaşam öykülerini, mücadelelerini ve başarılarını katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: ANKA

İsmail Yetişkin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Seferihisar'da '8 Kadın 8 Başarı Öyküsü' Etkinliği Düzenlendi

SON DAKİKA: Seferihisar'da "8 Kadın 8 Başarı Öyküsü" Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
