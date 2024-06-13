Seferihisar'da 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' Projesi İmza Günü Düzenlendi - Son Dakika
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Seferihisar'da 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' Projesi İmza Günü Düzenlendi

İzmir İl Eğitim Müdürlüğünün 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' projesi kapsamında Seferihisar'daki öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan 'Büyüdüm, Ağaç Oldum' adlı kitabın imza günü düzenlendi. Okulun müdürü Ümit Atacan, proje kapsamında üçüncü kez kitap yazıp yayınladıklarını belirtti. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç da katıldı.

13.06.2024 13:38
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İzmir İl Eğitim Müdürlüğünün "Küçük Eller Güçlü Kalemler" projesi kapsamında Seferihisar'daki öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan kitap için imza günü düzenlendi.

Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Büyüdüm, Ağaç Oldum" adlı kitabın imza günü, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Okulun müdürü Ümit Atacan proje kapsamında üçüncü kez kitap yazıp yayınladıklarını ifade ederek, "İlk kitabımız 'Hayal Tohumu' ile öğrencilerimiz ilk eserlerini yayınladılar. İkinci kitabımız 'Tohumdan Fidana' geçen yıl yazdığımız ve yayınladığımız kitabımız oldu. Üçüncü ve son kitabımız ise 'Büyüdüm, Ağaç Oldum'. Tüm sınıf öğretmenlerimiz öğrencilerle beraber mektup, oyun ve şiir atölyeleri yaparak sınıflarından seçtikleri üçer eseri bu kitabın içine aldılar. Son kitabımızda 110 öğrencimizin 110 farklı eseri var." diye konuştu.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç da katıldı.

Kaynak: AA

Seferihisar, Vehbi Koç, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'da 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' Projesi İmza Günü Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seferihisar'da 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' Projesi İmza Günü Düzenlendi - Son Dakika
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