Seferihisar'da Kurtuluş Günü Kutlamaları Başlıyor

Güncel

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, kentin 102. kurtuluş yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında Işın Karaca sevenleriyle buluşacak.

Seferihisar'da Kurtuluş Günü kutlamaları, 11 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Kurtuluş coşkusu, Pazar Yeri Otoparkı'nda saat 20.30'daki Işın Karaca konseri ile devam edecek.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 102. yıla yakışır özel bir program hazırladıklarını belirterek, "Kurtuluşun ruhunu, tüm vatandaşlarımızla yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bize özgürlüğümüzü hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seferihisar'ın kurtarıcısı Çolak İbrahim Paşa ve silah arkadaşlarına minnettarız. Onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Tüm halkımızı kurtuluş coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum" dedi.