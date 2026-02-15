Seferihisar'da Otel Yangını: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
Seferihisar'da Otel Yangını: Bir Ölü, Bir Yaralı

15.02.2026 13:59
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında Emine Ayten hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında dumandan etkilenen Emine Ayten (46) hayatını kaybetti, eşi polis memuru Mehmet Ayten (50) ise hastanede tedaviye alındı. Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle otele geldikleri öğrenildi.

Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'nde faaliyet gösteren bir butik otelde saat 06.00 sıralarında klimadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler, Manisa'da görevli polis memuru Mehmet Ayten ve eşi Emine Ayten'in kaldığı odadaki yatak, masa gibi eşyalara da sıçradı. Yangında Mehmet Ayten ve Emine Ayten dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Çft, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Ayten burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayten'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise 9 Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık'a geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

