Seferihisar'da Rüşvet Operasyonu

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce rüşvet suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; inşaat ve imar uygulamalarına ilişkin süreçlerde belediye görevlileri ile müteahhitler arasında usulsüz işlemler karşılığında elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet alındığı ve verildiği belirlenmiştir. Ayrıca, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde belediye başkan adayları ile birinci derece yakınları tarafından sistematik şekilde 28'inci dönem Malatya Milletvekili V.A.'ya para transferleri gerçekleştirildiğinin tespit edildi" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bunun üzerine yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İ.Y. (Seferihisar Belediye Başkanı), O.Y. (Balçova Belediye Başkanı), M.Y. (O.Y.'nin annesi ve özel hastane yönetim kurulu üyesi), İ.K. (Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı), N.H. (Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı), İ.Ç. (Seferihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü), D.B. (İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi), M.U. (Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili), N.Ö.E. (Seferihisar Belediyesi Şehir Plancısı), İ.F.K. (Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü), C.O. (Emekli belediye personeli), B.Y. (Yapı Kontrol Görevlisi), M.E., M.Ç., B.B., H.D., Ö.F.S., P.T., M.D., B.A., L.T., E.K., S.T. ve T.S. isimli şahıslar ile, A.E.İ. ve K.G. isimli firari şüpheliler olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir. Bu kapsamda 25 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; 24 şüpheli yakalanmış, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli delillere el konulmuştur" denildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,