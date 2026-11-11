Seferihisar'da Sahil Güvenlik 16'sı çocuk 48 düzensiz göçmen yakaladı

Seferihisar'da Sahil Güvenlik 16'sı çocuk 48 düzensiz göçmen yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracının karadan tespit ettiği 16'sı çocuk 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 48 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Ekiplerce, 16'sı çocuk 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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