Seferihisar'da Sel ve Fırtına Sonrası Yoğun Mesai: Tüm İhbarlara Anında Müdahale

(İZMİR) - Seferihisar'da etkili olan yoğun yağış ve fırtınanın ardından Seferihisar Belediyesi ekipleri ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve müdahale çalışması başlattı. Belediye ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar kapsamında selden etkilenen onlarca eve müdahale ederken, Başkan İsmail Yetişkin dayanışma vurgusu yaptı.

Seferihisar'da etkili olan yoğun yağış ve fırtınanın ardından, Seferihisar Belediyesi ekipleri ilçenin tamamında kapsamlı bir temizlik ve müdahale çalışması yürüttü. Afetin ilk anından itibaren sahaya çıkan belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen tüm ihbarlara Seferihisar Belediyesi eksiksiz şekilde yanıt verdi.

Çalışmalar kapsamında 45 evin temizliği tamamlanırken, 30 evde ise temizlik ve müdahale çalışmaları devam ediyor. Sel ve fırtınadan etkilenen Ürkmez, Doğanbey, Bengiler, Mersinalanı ve Payamlı mahalleleri başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirildi. Selin etkili olduğu alanlardan biri olan Mercan Sitesinde temizlik çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteğiyle kısa sürede tamamlandı. Büyükşehir ekiplerinin sahaya hızlı müdahalesi, çalışmaların etkin ve koordineli şekilde yürütülmesini sağladı.

Sel sonrası oluşan su baskınlarına karşı İZSU ekipleriyle tam koordinasyon içinde çalışıldı. Su tahliyesi, altyapı kontrolü ve rögar temizliği gibi kritik müdahaleler eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Seferihisar Belediyesi'nin Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Evde Destek Birimleri, afet süresince 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yaptı. Ev temizliği, çevre düzenlemesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara birebir destek çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Başkan Yetişkin'den Büyükşehir'e ve İZSU'ya teşekkür

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sel ve fırtına sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada dayanışma vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu zorlu süreçte Seferihisar'ı yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Mercan Sitesi başta olmak üzere birçok noktada verdikleri destek, çalışmalarımızı hızlandırdı."

Aynı zamanda İZSU ekipleriyle tam koordinasyon içinde çalışarak su tahliyesi ve altyapı müdahalelerini eş zamanlı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan gelen hiçbir ihbarı cevapsız bırakmadık. Bugüne kadar 45 evin temizliği tamamlandı, kalan evler için de ekiplerimiz sahada. Seferihisar'da dayanışmanın en güçlü örneğini sergiledik."

Seferihisar Belediyesi, olası yeni yağışlara karşı teyakkuz halini sürdürürken, selden etkilenen tüm alanlarda çalışmaların tamamlanana kadar devam edeceğini bildirdi.