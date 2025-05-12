Seferihisar'da Yerli Tohum İçin Tohum Takas Şenliği

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, "Tohum Seferberliği" projesi kapsamında yerli tohumların yaşatılması ve yerel tohumun üreticiyle buluşturulması amacıyla düzenlediği Tohum Takas Şenliği'nin 13'üncüsüne hazırlanıyor.

Seferihisar Belediyesi tarafından yerel tohumun sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurulan Can Yücel Tohum Merkezi'nde, yerel tohumlar uygun koşullarda saklanıyor, her sene binlerce fide hem vatandaşla hem de üreticiyle buluşturuluyor.

2011'den bu yana hizmet veren Can Yücel Tohum Merkezi'nde üretilen yerel 500 bin fide, bu sene 17 Mayıs Cumartesi günü Ürkmez Mahallesi'nde düzenlenecek Tohum Takas Şenliği'nde Türkiye'nin birbirinden farklı bölgelerinden gelenlere dağıtılacak.

Türkiye genelinden davet edilen belediyelerin katılımlarıyla düzenlenecek şenlikte, tüm belediyeler kendi stantlarında şehirlerinde ürettikleri atalık tohumları sergileyecek.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Kamuda uygulanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında geçtiğimiz yıl gerçekleştiremediğimiz tohum takas şenliğimizin 13'üncüsüne büyük bir özveriyle hazırlanıyoruz. Seferihisar Tohum Takas Şenliği yalnızca bir şenlik olmasının ötesinde, atalık tohumumuza, yerli üreticinin alın terine ve toprağımıza sahip çıktığımız mücadelenin yüzü olmaya devam ediyor. Seferihisar Belediyesi olarak yerli tohumun ve tarımsal üretimin gelişmesi ve desteklenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapacak, toprağı ışıldayan bir Seferihisar için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi tohum takas şenliğimize bekliyorum" dedi.