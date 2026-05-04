Seferihisar Hıdırellez Şenliği'ne Hazırlanıyor

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi öncülüğünde, bu yıl ilçenin üç farklı noktasında Hıdırellez Şenliği düzenlenecek.

Seferihisar Belediyesi öncülüğünde Hıdırellez Şenliği düzenlenecek. Kutlamalar, bu yıl yalnızca Beyler Köyü'nde değil; Sığacık Mahallesi ve Orhanlı Köyü'nde de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Her yıl yoğun ilgi gören Hıdırellez Şenliği, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 12.30'da başlayacak. İlçenin üç farklı noktasında aynı anda düzenlenecek etkinlikler, hem yerel halkı hem de ziyaretçileri bir araya getirecek.

Geleneksel Hıdırellez atölyeleri, üretici stantları, halk dansları gösterileri ve çeşitli sahne performansları sergilenecek. Dilek dileme ritüelleriyle gelenekler yaşatılırken, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek konserler verilecek.

Yüzyıllardır Anadolu'da baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez geleneği, Seferihisar'da üç farklı noktada aynı anda yaşatılarak daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

Düzenlenen etkinliklerle hem kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hem de toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Dileklerimizi birlikte tutalım"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise tüm vatandaşları şenliklere davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Hıdırellez coşkusunu ilçemizin üç farklı noktasında hep birlikte yaşayacağız. Beyler Köyü, Sığacık ve Orhanlı'da düzenleyeceğimiz etkinliklerle baharın enerjisini paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum. Gelin, dileklerimizi birlikte tutalım, birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim."