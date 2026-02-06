Seferihisar'dan Arguvan'a Kardeşlik Eli - Son Dakika
Seferihisar'dan Arguvan'a Kardeşlik Eli

06.02.2026 13:48  Güncelleme: 14:40
Seferihisar Belediyesi, şubat ayı olağan meclis toplantısında Malatya'nın Arguvan Belediyesi ile kardeş belediye olma kararını aldı. Toplantıda depremde hayatını kaybedenler anıldı ve dayanışma vurgusu yapıldı.

(İZMİR) - Seferihisar Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında alınan kararla Arguvan Belediyesi ile kardeş belediye olunması resmiyet kazandı.

Seferihisar Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anılmasıyla başladı. Meclis üyeleri, büyük felaketin yıl dönümünde depremde yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle andı.

Toplantının gündem maddeleri arasında, depremden en ağır şekilde etkilenen illerden biri olan Malatya'nın Arguvan ilçesi ile kardeş belediye olunmasına ilişkin önerge yer aldı. Bu kapsamda, Seferihisar Belediyesi ile Arguvan Belediyesi arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve teknik alanları kapsayan iş birliği protokolü meclis gündemine taşındı.

Görüşmeler sırasında konuşan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, deprem dayanışmasının önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz çok acı bir deprem felaketi yaşadı. Bu acıyı en derinden hisseden kentlerden biri de Seferihisar'dı. Biz de geçmişte deprem felaketi yaşadık ve o günlerde çevre il ve ilçelerden uzanan yardım ellerini asla unutmadık. Dayanışma, bu ülkenin en güçlü değerlerinden biridir. Bugün de aynı sorumlulukla hareket ediyoruz. Zor zamanlarda yalnız kalmamak ne demek çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden, bugün depremden etkilenen Arguvan'a kardeşlik elimizi uzatıyoruz. Böyle zamanlarda sadece yardım almak değil, yardım eden tarafta olmak da bir vicdan meselesidir."

Yapılan değerlendirmelerin ardından, iki belediye arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, yerel yönetimler arası dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen iş birliği protokolü meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan kararla birlikte Arguvan Belediyesi ile kardeş belediye olunması resmiyet kazandı. Seferihisar Belediyesi, alınan bu kararla deprem sonrası dayanışma ruhunu güçlendirmeyi ve yerel yönetimler arasında örnek bir iş birliği modeli oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

