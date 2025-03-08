Şehir Hatları'ndan 8 Mart'a Özel Boğaz Turu - Son Dakika
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Şehir Hatları'ndan 8 Mart'a Özel Boğaz Turu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Şehir Hatları, “İstanbul’da Vapura Binmeyen Kalmasın” projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir Boğaz turu düzenledi. İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen 500 kadın, iki saat süren turda İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde şarkılar söyledi, dans etti ve keyifli anlar yaşadı.

08.03.2025 13:05  Güncelleme: 13:21
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Şehir Hatları, "İstanbul'da Vapura Binmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir Boğaz turu düzenledi. İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen 500 kadın, iki saat süren turda İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde şarkılar söyledi, dans etti ve keyifli anlar yaşadı.

Şehir Hatları, "İstanbul'da Vapura Binmeyen Kalmasın" mottosuyla başlattığı proje kapsamında yıl sonuna kadar 10 bin kişiyi Boğaz'la buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel turda, Kabataş İskelesi'nden hareket eden vapura binen kadınlar, günlük hayatın sorumluluklarını geride bırakarak İstanbul'un güzellikleriyle baş başa kaldı. Şarkılar ve danslarla renklenen etkinlikte, kadınlar unutulmaz bir gün geçirdi.

Tura katılanlardan Funda Yılmaz, organizasyonun kendisine moral verdiğini belirterek, "Ben bir anneyim. Buradaki ve Türkiye'deki anneler gibi yorucu bir hayat yaşıyorum. Bu tür etkinlikler ruhumuzu şenlendiriyor, mutluluk veriyor. Vatanımın bu güzellikleri içinde sıkıntılarımı unutuyorum" dedi. Bir başka katılımcı Burçin Erol ise " Ataşehir'den geldim. Baharın gelmesiyle hava da çok güzel oldu. Daha önce hiç Boğaz turuna katılmamıştım, bu ilk oldu. Çok keyifliydi" diye konuştu.

"Boğaz turları her ay düzenlenecek"

"İstanbul'da Vapura Binmeyen Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen Boğaz turları, denizden uzak kalan İstanbulluların kente farklı bir açıdan bakmasını amaçlıyor. 8 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi özel günlerde gerçekleştirilen turlar, ayrıca her ayın son haftasında düzenleniyor.

Proje kapsamında kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelli bireyler, şehit yakını ve gaziler, Darülaceze sakinleri ile sosyal destek alan İstanbullular ücretsiz olarak Boğaz turuna katılabilecek. Şehir Hatları, yıl sonuna kadar 10 bin kişiye Boğaz'ın güzelliklerini keşfetme fırsatı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehir Hatları'ndan 8 Mart'a Özel Boğaz Turu - Son Dakika

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