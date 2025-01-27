Şehir merkezine inen tilki ve çakallar kamerada
KARABÜK - Karabük'te kış mevsiminde doğada yiyecek bulmakta zorlanan iki tilki ve çakallar şehir merkezine indi.
Beşbinevler 75.Yıl Mahallesi'nde sokakta yiyecek arayan tilki yol kenarındaki garajın önünde bulduğunu yiyerek karnını doyurdu. Cumhuriyet Mahallesinde çöp konteynerinin çevresinde yiyecek arayan iki çakal da istediklerini bulamayınca bölgeden ayrılarak gözden kayboldu.
Safranbolu ilçesi Babasultan Mahallesi'nde de yiyecek arayan bir tilki yol ortasında gezinirken görüldü.
Tilkiler ile çakalların yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Şehirde Yiyecek Arayan Tilki ve Çakallar - Son Dakika
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