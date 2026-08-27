Şehirler Arası Otobüs Talebi Artıyor - Son Dakika
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Şehirler Arası Otobüs Talebi Artıyor

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Yaz bitimi ve okulların açılmasıyla şehirler arası otobüs talebi artarken, şoför bulmak zorlaşıyor.

TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yaz döneminin sonuna gelinmesi ve okulların açılmasına kısa süre kalması dolayısıyla şehirler arası otobüslere talebin arttığını ifade etti.

Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye genelinde 343 otobüs firması ve 8 bin otobüsle hizmet verildiğini söyledi.

Normal günlerde ortalama 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi ile yaz aylarında 27 bine kadar çıktığını belirten Yıldırım, "Okulların kapanmasıyla şehirler arası otobüslere artan talep, okulların açılmasına günler kala yeniden arttı. Özellikle yaz dönemini memleketlerinde geçiren öğrenciler ve öğretmenler ile üniversiteliler, yeni eğitim öğretim yılı için yerlerine dönmeye başladı. Türkiye'nin her yerinden yoğun talep var." dedi.

Talebe karşın otobüs firmalarının kaptan şoför bulmakta zorlandıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Türk kültürünün vazgeçilmez parçası olan kara yolu yolcu taşımacılığında otobüs kaptan şoförü bulmakta çok zorlanıyoruz. Bu nedenle firmalar, az sayıda olan ve yoğun çalışan otobüs kaptan şoförlerini kaybetmemek için çaba sarf ediyor." diye konuştu.

Yıldırım, hava ve demir yoluna talebin arttığını ancak otobüs yolculuğunun insan hayatında farklı bir yerinin olduğunu dile getirerek, kara yolu yolcu taşımacılığı sektörüne sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Kışın kek-çay, yazın dondurma-soğuk içecek ikramı

Otobüs yolculuğunda tercih sebebi olan, dizilerle filmlere de konu edilen ikramların mevsimsel olarak değiştiğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Havaların sıcak olması dolayısıyla otobüslerde ücretsiz soğuk suyun yanı sıra dondurma ve soğuk içecekler ikram edilirken kış aylarındaki yolculuklarda sıcak içecekler ile kek ikramı yapılıyor. Yiyecek konusunda firmalar arasında farklı uygulamalar bulunuyor."

"Otobüs kaptanları 4,5 saatte bir mola vermeli"

Yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığını dile getiren Yıldırım, sürücülerin dinlenmiş, uykusunu almış, kontrol ve bakımları yapılmış araçlarla yola çıkmaları halinde bu riskin azalacağını ifade etti.

Otobüs kaptanlarının 4,5 saatte bir mola vermesi gerektiğini belirten Yıldırım, özellikle sıcak havalarda daha sık aralıklarla mola verilebileceğini, yorgun yola çıkan şoförler için kazanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yıldırım, insan hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, yolcuların güvenliği için gereken tüm tedbirlerin alınmasını, araçların bakımlarının eksiksiz yapılmasını istedi.

Seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri takmaya özen göstermesi gerektiğini, bunun aynı zamanda yasal zorunluluk olduğunu ifade eden Yıldırım, "Trafik kurallarını ihlal halinde şehirler arası otobüs şoförlerini CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına veya 'Alo 123' hattını arayarak bildirebilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehirler Arası Otobüs Talebi Artıyor - Son Dakika

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