Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinden PKK'nın Fesih Kararına Tepki: Türk Yargısı Önünde Hesap Vermeyen Hiçbir Hain Bizim Gözümüzde Pişman Değildir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinden PKK'nın Fesih Kararına Tepki: Türk Yargısı Önünde Hesap Vermeyen Hiçbir Hain Bizim Gözümüzde Pişman Değildir

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme kararına ilişkin, "Elleri Mehmetçiğin kanına bulaşmış bu hainlerin ‘Silah bırakıyoruz’ demesi, ne vicdanları rahatlatır ne de adalet terazisinde hüküm değiştirir. Bu milletin evlatlarını dağlarda, karakollarda, şehir merkezlerinde şehit eden katillerin af dilenecek bir yüzü yoktur. PKK bir terör örgütüdür" dedi.

12.05.2025 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına ilişkin, "Elleri Mehmetçiğin kanına bulaşmış bu hainlerin 'Silah bırakıyoruz' demesi, ne vicdanları rahatlatır ne de adalet terazisinde hüküm değiştirir. Bu milletin evlatlarını dağlarda, karakollarda, şehir merkezlerinde şehit eden katillerin af dilenecek bir yüzü yoktur. PKK bir terör örgütüdür" dedi.

Çerçioğlu, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "son günlerde terör örgütü PKK ve onun uzantılarından gelen sözde 'silah bırakma' açıklamalarının kendileri için anlam taşımadığını" ifade etti.

Bu toprakların, binlerce şehidin kanıyla yoğrulmuş kutsal vatan toprağı olduğunu söyleyen Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu millet silah bırakanı değil, hesabını verenleri görmek istemektedir. Elleri Mehmetçiğin kanına bulaşmış bu hainlerin 'Silah bırakıyoruz' demesi ne vicdanları rahatlatır ne de adalet terazisinde hüküm değiştirir. Bu milletin evlatlarını dağlarda, karakollarda, şehir merkezlerinde şehit eden katillerin af dilenecek bir yüzü yoktur. PKK bir terör örgütüdür.

"Pişmanlık değil, tükenmişliğin itirafıdır"

Silah bırakmak işlenen suçları, yakılan ocakları, göz yaşına boğulan anaları unutturmaz. Bu bir pişmanlık değil, köşeye sıkışmışlığın, tükenmişliğin itirafıdır. ve biz bu pes edişi 'barış' diye yutturmaya çalışan iç ve dış mihraklara sesleniyoruz: Yediğiniz tokat, Türk milletinin tokadıdır. Daha fazlası da gelir. Silah bırakan değil, diz çöken göreceğiz. Adalete teslim olup, Türk yargısı önünde tek tek hesap vermeyen hiçbir hain bizim gözümüzde 'pişman' değildir, affedilemez. Bugün 'silah bırakıyoruz' diyen hainler, yarın başka bir paçavra ile tekrar karşımıza çıkmaya çalışacaklardır. O yüzden bizim için çözüm süreci değil, temizlik süreci vardır.

"Bizim tek kabulümüz, hesap günüdür"

Bu devlet ne Kandil'in çakallarıyla ne de onların Ankara'daki siyasi uzantılarıyla masaya oturmaz. Bu millet; bin yıllık şanlı tarihiyle ihanet edenin başını ezer, diz çökmez. Şehit analarının göz yaşları kurumadan, gazilerimizin bedenindeki sancı dinmeden hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz. Bizim tek kabulümüz hesap günüdür. Devletimizden ve yargımızdan beklentimiz açıktır. Silah bırakmak bahanesiyle bu ihanet şebekelerine zemin hazırlayanlara da yurt dışında koruyup kollayanlara da gereken cevap en sert şekilde verilmelidir. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak çağrımız nettir. Bu vatan sahipsiz değildir, bu millet unutmaz, bu dava yarım kalmaz. Ne barış palavralarına ne silah bırakma zırıltılarına karnımız tok ne de sahte pişmanlıklara tahammülümüz var. Tek yol hesap vermek, tek sonuç adalet."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Güncel, Terör, Hukuk, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinden PKK'nın Fesih Kararına Tepki: Türk Yargısı Önünde Hesap Vermeyen Hiçbir Hain Bizim Gözümüzde Pişman Değildir - Son Dakika

Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:26:29. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinden PKK'nın Fesih Kararına Tepki: Türk Yargısı Önünde Hesap Vermeyen Hiçbir Hain Bizim Gözümüzde Pişman Değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.