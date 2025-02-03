Şehit Aileleri ve Gaziler: "Taleplerimiz Karşılanmazsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bahçesine Protezlerimizi İade Edeceğiz" - Son Dakika
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Şehit Aileleri ve Gaziler: "Taleplerimiz Karşılanmazsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bahçesine Protezlerimizi İade Edeceğiz"

Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Gazi Okan Özalp, er statüsündeki şehit yakınları ve gazilerin açlık sınırında yaşam mücadelesi verdiğini, iki yıldır yürüttükleri çalışmalar sonucunda önerilen düzenlemelerin hala hayata geçirilmediğini belirterek, taleplerinin karşılanmaması durumunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesine protezlerini iade edeceklerini açıkladı.

03.02.2025 16:48
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(ANKARA) - Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Gazi Okan Özalp, er statüsündeki şehit yakınları ve gazilerin açlık sınırında yaşam mücadelesi verdiğini, iki yıldır yürüttükleri çalışmalar sonucunda önerilen düzenlemelerin hala hayata geçirilmediğini belirterek, taleplerinin karşılanmaması durumunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesine protezlerini iade edeceklerini açıkladı.

Şehit aileleri ve gaziler, TBMM önünde toplandı. Er Şehit ve Gaziler Platformu'na bağlı kuruluş ve derneklerin temsilcilerinin bir araya geldiği protestoda, şehit aileleri ve gaziler, haklarının yasalaşması için çağrıda bulundu.

Grup adına konuşan Er Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Gazi Okan Özalp, mevzuat ayrımlarının, şehit ve gaziler arasında adaletsizlik yarattığını söyledi. Hak ve taleplerinin karşılanmaması durumunda ramazan ayından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesine protezlerini iade edeceklerini açıklayan Özalp, şöyle konuştu:

"1984 yılından bu yana terör belasıyla mücadelede şehit ve gazi olduk. Ancak 1995 yılından itibaren kanun önünde sınıf ve unvan ayrımlarıyla karşı karşıya kaldık. Er statüsündeki şehit yakınları ve gaziler açlık sınırında yaşam mücadelesi veriyor, rütbeli sınıflardaki meslektaşlarının sahip olduğu haklardan mahrumlar. İki yıldır yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda önerilen düzenlemeler yetkililerce kabul edildi ancak hala hayata geçirilmedi. Cumhurbaşkanımız mağduriyetimizi üç defa açıkça dile getirdi ve yetkililere 'bu sorunu çözün' talimatı verdi. Ancak bu emirler görmezden gelindi. Kurum kapılarında hak dilenmek ve devletimizi bu adaletsizlikle daha fazla meşgul etmek istemiyoruz. Yetkilileri, şehit ve gazilerimizin onuruna uygun hareket etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Politika, Güncel, Özalp, Son Dakika

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