15 Temmuz'un 10. yılında şehit aileleri ve gazilere Boğaz turu - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında şehit aileleri ve gazilere Boğaz turu

15 Temmuz\'un 10. yılında şehit aileleri ve gazilere Boğaz turu
16.07.2026 16:53
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İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde şehit aileleri ve gaziler, Sahil Güvenlik gemisiyle Boğaz turuna çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı ve Vali Gül'ün katıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, hep birlikte Boğaz turu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, şehit ailelerini ve gazileri buluşturdu.

Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına getirilen şehit yakınları ve gaziler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 büyük arama kurtarma gemisinden biri olan TCSG Güven'e bindirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindekiler, burada şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yiğitbaşı, yemeğin ardından açık güvertede masaları gezerek konuklarla sohbet etti.

Daha sonra denize açılan şehit yakınları ve gaziler, kendilerine eşlik eden Sahil Güvenlik personeliyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuklara tatlı ve içecek ikramı da yapıldı.

İstanbul Boğazı'nı gezen ailelere, güzergahtaki tarihi ve kültürel yapılar hakkında bilgiler verildi.

"Vatanımız var oldukça biz varız"

Şehit yakınlarından Şengül Kaya, AA muhabirine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında eşi Hasan Kaya'nın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tanktan açılan ateşle şehit olduğunu söyledi.

Tüm şehitlerle gurur duyduğunu ifade eden Kaya, "Vatanımız var oldukça biz varız, bayrağımız dalgalansın, ezanlarımız susmasın diye bin canım olsa hepsini veririm. Allah'ım bir daha böyle kötü bir gece yaşatmasın." dedi.

Gazi Yavuz Yanmaz ise 15 Temmuz'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olarak görev yaptığını, darbecileri silah bırakmaları için ikna etmeyi amaçlarken hedef gözetmeksizin açılan ateş sonucu yaralandığını anlattı.

Hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alındığı sırada ambulansın da darbeci askerlerce vurulduğunu belirten Yanmaz, "Bu millet için varoluş mücadelesi verilen önemli günlerden biri de bence 15 Temmuz. Dolayısıyla 15 Temmuz gibi önemli gün ve anmanın Türk tarihinde unutulmaması ve tekrar hatırlanması, bir daha yaşanmaması için çok önemli." diye konuştu.

Gazi Özcan Turgut da darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara çağıran televizyon konuşması üzerine Atatürk Havalimanı'na gittiğini, burada vurularak gazi olduğunu dile getirdi.

Turgut, böyle bir günde hatırlandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinliğe, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman da katıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. yılında şehit aileleri ve gazilere Boğaz turu - Son Dakika

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