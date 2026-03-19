Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Belediye Başkanı Fatih Önge, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
Şanal ve Önge, bayram arifesi dolayısıyla ziyaret ettikleri şehitlikte kabirlere karanfil bıraktı.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi.
Şanal ve Önge, daha sonra ziyaret ettikleri şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı.
Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti
