Şehit annelerinden Güdül Kaymakamı Naim Akar'a ziyaret

Güdül Kaymakamlığı, şehit annelerinin Güdül Kaymakamı Naim Akar'a ziyarette bulunduklarını bildirdi.

Güdül Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nesrin Demir, şehit Mehmet Çifci'nin annesi Gülsen Çifci ve şehit Onur Yaman'ın annesi Sultan Yaman ile birlikte Güdül Kaymakamı Akar'ı ziyaret etti.

Kaymakam Akar, şehit annelerini kabulünde, ziyarete sevindiğini belirterek, "Bizim sizleri ziyaret etmemiz en doğru olandır." ifadelerini kullandı.

Akar, şehit anaları ile sohbet etti, istekleri olup olmadığını sordu.

Kaymakam Akar, en kısa sürede şehit annelerini evlerinde ziyaret edeceğini kaydetti.