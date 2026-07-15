Şehit annesi: Çok gururlanıyorum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bir gün önce kızını kaybeden, darbe girişiminde de oğlu Lokman Biçinci'yi şehit veren Güldalı Biçinci, şehit annesi olmanın gururunu yaşıyor.

15 Temmuz gecesi darbeye karşı koymak için Akıncı Üssü önüne giden Lokman Biçinci, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Şehit Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, AA muhabirine, darbe girişiminden bir gün önce Erzurum'da yaşayan kızlarını hastalık nedeniyle kaybettiklerini anlattı.

Kızının cenazesinin Ankara'ya gelmesini bekledikleri sırada oğlu Lokman'ın darbe girişimine ilişkin gelişmeleri televizyondan takip ettiğini belirten Biçinci, "'Oğlum cenaze var, ayıptır, televizyon açma' dedim. 'Ana vatan elden gidiyor' dedi. Açtı, baktı. 'Ana ben gidiyorum' dedi. Kapıya çıktı, ben de peşinden çıktım. Tekrar geri döndü, beni öptü, boynuma sarıldı. 'Ben döneceğim' dedi. Gitti, daha da gelmedi." ifadelerini kullandı.

"Çok gururlanıyorum şehit annesi olduğum için"

Biçinci, sabah hastaneye çağrıldıklarında oğlunun şehit olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Polisler, 'Annesi bu mu?' dedi. Ben zaten bayıldım orada. İçeriye götürdüler, baktım Lokman. Gülümsüyor, gözleri açık. Yüzünü öptüm." dedi.

Oğlunun, ablasının cenazesini beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatan sevgisiyle sokağa çıktığını vurgulayan Biçinci, "'Gideceğim, vatan elden gidiyor' dedi. Demek ki onun alnına yazılmış. Allah, bizden çok sevdi, onu aldı ama gururluyum yine de." diye konuştu.

Güldalı Biçinci, şehit annesi olmanın hem gurur verici hem de büyük bir acı olduğunu dile getirerek, "Şehitlik, herkese nasip olmaz. Çok gururlanıyorum şehit annesi olduğum için." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede vatan hainlerine geçit yok"

Lokman Biçinci'nin ağabeyi Hakan Biçinci de kardeşinin çok büyük bir vatansever olduğunu dile getirerek, kardeşi için vatan ve millet sevgisinin her şeyin önünde geldiğini, bu nedenle 15 Temmuz gecesi hiç tereddüt etmeden sokağa çıktığını söyledi.

Şehit ağabeyi olmanın gurur verici olduğu değerlendirmesinde bulunan Biçinci, "Rabbim, herkese nasip etmiyormuş. Demek ki bizlere nasip oldu. Şehidimizle gurur duyuyoruz. 15 Temmuz'da sokağa çıkıp vatanını, milletini canı pahasına koruyan bütün şehitlerimizden Allah razı olsun." dedi.

Biçinci, şehit yakınları olarak yalnızca manevi destek beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sağ olsun devletimiz hep yanımızda oldu, özellikle Cumhurbaşkanımız. O gece sokağa çağırmasıyla bu ülkenin gerçekten de sahipsiz olmadığını, burada vatan hainlerine geçit verilmeyeceğini gösterdi. Şehitlerimizle millet olarak da gösterdik. Haine geçit yok. Bu ülkede vatan hainlerine geçit yok. Mücadelemiz daha da sert bir şekilde yıllar geçtikçe pekişiyor. Cumhurbaşkanımızın da söylemi odur, 'Nerede ne kadar FETÖ'cü varsa hepsi yok olana kadar mücadelemiz devam edecek.' Biz de o mücadelenin bir parçasıyız."