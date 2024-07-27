İzmir'de şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız anıldı

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(İZMİR)- Muş'un Malazgirt ilçesinde teröristler tarafından kurulan hain pusu sonucu 9 yıl önce şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde isminin verildiği parkta anıldı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2015 yılında Muş'un Malazgirt İlçesi'nde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız için adını taşıyan park ve şehitlik anıtı önünde anma programı düzenlendi. Anma törenine Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Şehit Arslan kulaksızın eşi Sibel Kulaksız ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde konuşan Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, "Bu kutsal vatanımızı bölüp parçalamak isteyen hain terör örgütleri kalleşçe saldırmaktadır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprak, şehitlerimizin sayesinde vatan haline gelmiştir. Şehidimize Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin tekrar başı sağ olsun" diye konuştu.

"Şehidimizi yaşatmaya devam edeceğiz"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise ülkenin birliği bütünlüğü için görevi başında şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız adına bu parkı ve anıtı yaptık. Şehidimizi sonsuza dek burada yaşatacağız. Türk milleti olarak terörden korkmadık korkmayacağız. Şehidimize bir kez daha Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız da "Tarifsiz duygular içerisindeyim. Bu parka her geldiğimde, o anı o günü tekrar tekrar hatırlıyorum. Ama beni hiç yalnız bırakmadınız, hep yanı başımdaydınız. Şehidimizin ismini de bu parkta yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Biliyorum şehidimiz bizi izliyordur. Emanetine sahip çıkıyoruz. Bu vatan bu millet var oldukça kimse ülkemizi bölemeyecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk Mahallesi Merkez cami hocası Halil Karataş Şehit Arslan kulaksız ve tüm şehitler için dua okudu. Ardından pilav-tavuk, aşure ikramı yapıldı.