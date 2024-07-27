İzmir'de şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız anıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde adını taşıyan parkta anıldı. Anma törenine Güzelbahçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, şehit Binbaşı'nın eşi ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalarda vatanın bölünmezliği vurgulandı ve şehitlere Allah'tan rahmet dilendi. Anma programının ardından dua okundu ve ikramlar yapıldı.

27.07.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Muş'un Malazgirt ilçesinde teröristler tarafından kurulan hain pusu sonucu 9 yıl önce şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde isminin verildiği parkta anıldı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 2015 yılında Muş'un Malazgirt İlçesi'nde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız için adını taşıyan park ve şehitlik anıtı önünde anma programı düzenlendi. Anma törenine Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Şehit Arslan kulaksızın eşi Sibel Kulaksız ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde konuşan Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, "Bu kutsal vatanımızı bölüp parçalamak isteyen hain terör örgütleri kalleşçe saldırmaktadır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprak, şehitlerimizin sayesinde vatan haline gelmiştir. Şehidimize Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin tekrar başı sağ olsun" diye konuştu.

"Şehidimizi yaşatmaya devam edeceğiz"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise ülkenin birliği bütünlüğü için görevi başında şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız adına bu parkı ve anıtı yaptık. Şehidimizi sonsuza dek burada yaşatacağız. Türk milleti olarak terörden korkmadık korkmayacağız. Şehidimize bir kez daha Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız da "Tarifsiz duygular içerisindeyim. Bu parka her geldiğimde, o anı o günü tekrar tekrar hatırlıyorum. Ama beni hiç yalnız bırakmadınız, hep yanı başımdaydınız. Şehidimizin ismini de bu parkta yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Biliyorum şehidimiz bizi izliyordur. Emanetine sahip çıkıyoruz. Bu vatan bu millet var oldukça kimse ülkemizi bölemeyecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk Mahallesi Merkez cami hocası Halil Karataş Şehit Arslan kulaksız ve tüm şehitler için dua okudu. Ardından pilav-tavuk, aşure ikramı yapıldı.

Kaynak: ANKA

Güzelbahçe, Malazgirt, Jandarma, İzmir, Muş, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız anıldı - Son Dakika


11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya “İşten çıkarın“ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
08:17 Siirt’te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 12:24:08. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement