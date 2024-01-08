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Şehit Astsubayın İsmi Verilen Okulun Gönüllü Yardımcısı Baba - Son Dakika
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Şehit Astsubayın İsmi Verilen Okulun Gönüllü Yardımcısı Baba

Tunceli merkeze bağlı Kutuderesi Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 2004'te şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Ciddioğlu'nun babası Hasan Ciddioğlu, oğlunun isminin verildiği ve hatıralarının yaşatıldığı okulun gönüllü yardımcısı oldu.

Şehit Astsubayın İsmi Verilen Okulun Gönüllü Yardımcısı Baba
08.01.2024 - 11:58,
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Tunceli merkeze bağlı Kutuderesi Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 2004'te şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Ciddioğlu'nun babası Hasan Ciddioğlu, oğlunun isminin verildiği ve hatıralarının yaşatıldığı okulun gönüllü yardımcısı oldu.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Ciddioğlu Ortaokulu'nu zaman zaman ziyaret eden, gönüllü olarak okula kırtasiye ve hırdavat malzemesi desteği sağlayan Ciddioğlu, okulun bakım ve onarım işlerine de yardım ediyor.

Baba Ciddioğlu, AA muhabirine, Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli olduğundan dolayı okulun ihtiyaçlarını daha iyi anladığını söyledi.

Okul müdürü Selçuk Şahin'in desteğiyle gönüllü olarak okulda çalışma yaptığını anlatan Ciddioğlu, okulun daha anlamlı görünmesi için koridorlara şehidin resimlerini astığını dile getirdi.

Ciddioğlu, "Oğlum şehit olalı yaklaşık 20 yıl oldu ama hala dün gibi geliyor. Henüz 23 yaşındaydı. İlk olarak oğlumun ismini ortaokula verdiler. Geçen yıl da yeni inşa edilen ilkokula ismi verildi. Bundan dolayı Valimiz Gökmen Çiçek ve Milli Eğitim Müdürümüz Bahameddin Karaköse'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Okulda tadilat ihtiyacı olduğunu düşündüğü yerleri yaptırmaya çalıştığını anlatan Ciddioğlu, şöyle konuştu:

"Okul oğlumun adını taşıyor diye içimden geldiği için gönüllü olarak okulla ilgileniyorum. Kimsenin bir talebi yok. İstiyorum ki okulda bir şeye ihtiyaç olduğu zaman hemen ellerinin altında olsun. Okulda ne eksik olursa müdür beyle istişare ederiz, kendi imkanım varsa kendim yaptırırım, yoksa kurumlardan talep ederim. Yetkililer de sağ olsun kırmadan ellerinden geleni yapıyor."

"Bize hediyeler getirir ve moralimizi yükseltir"

Okul müdürü Selçuk Şahin de Ciddioğlu'nun zaman zaman okula geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hasan amca okulumuza zaman zaman gelir. Bize hediyeler getirir ve moralimizi yükseltir. Okulumuza elinden geldiğince yardım yapıyor. Biz de onun gönlünü alıyoruz. Zaman zaman hediyeler getiriyor, alıyoruz. Şehidimizin adını yaşatmak amacıyla okulu ziyaret ediyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz mutlu oluyor. Okulda yapacağımız çalışmalarda kullanılmak üzere kendi isteğiyle malzemeler getiriyor. Okulumuzun daha iyi eğitim öğretim sunması açısından bize faydalı oluyor."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Şehit Astsubayın İsmi Verilen Okulun Gönüllü Yardımcısı Baba - Son Dakika


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