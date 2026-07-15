Şehit babası: Bu devlet yıkılacak bir devlet değil

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Milletimizden Allah razı olsun. Herkes dışarı çıktı, anında müdahale edildi. Sabaha kadar hepsi yakalandı. Vatan ve millet için gururluyuz. Allah'a şükür devletimiz ayakta kaldı. Bu devlet yıkılacak bir devlet değil" dedi.

Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi. Tellidede Mezarlığı Şehitliği'nde başlayan programda şehitlik anıtına çelenk konuldu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Ardından tören, Kemer Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam etti. Törene, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ile babası Nihat Eker de katıldı.

'ALLAH EN BÜYÜK CEZAYI ONLARA VERSİN'

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Güzel Eker, 10 yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini belirterek, "En tehlikeli yerde benim oğlum varmış. Ne olduğunu anlamaya çalışmış ama görevinden geri durmamış. Vatanını, bayrağını seviyordu. Gözü karaydı, korkmazdı. Babası ona küçük yaşlardan itibaren vatan sevgisini aşıladı. Çocuklarımızı hep bu vatan bizim diyerek büyüttük. Yolda yürüyorum onunla, konuşuyorum. Beynimin içinde hep Cengiz var. Sesini özledim, yüzünü özledim. Çocuğuma doyamadım. Oğluma kıydılar. Oğlumu evlendiremedim; gelin göremedim, torun göremedim. Allah da o FETÖ'cülerin yüreklerini yaksın. Allah en büyük cezayı onlara versin" diye konuştu.

'BU DEVLET, YIKILACAK DEVLET DEĞİL'

Şehit babası Nihat Eker ise milletin darbe girişimine karşı gösterdiği birlik ve beraberliğe dikkati çekip, "Milletimizden Allah razı olsun. Herkes dışarı çıktı, anında müdahale edildi. Sabaha kadar hepsi yakalandı. Vatan ve millet için gururluyuz. Allah'a şükür devletimiz payidar kaldı. Bu devlet yıkılacak bir devlet değil. Tarihler boyunca dünyaya hükmetmiş bir Osmanlı var. Kimse bir daha böyle bir şeye yeltenmesin" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,