Şehit Babasından Okullara Destek

28.02.2026 15:42
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2024 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan, Elazığ'ın Palu ilçesinde iki okulun boya işlerini üstlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan 23 yaşındaki Sefer Alan'ın babası Hasan Alan (46), Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinin ardından Beyhan beldesindeki Şehit Aydın Yılmaz Ortaokulu ile Beyhan İlkokulunun boya badana ihtiyacı olduğunu öğrendi.

İnşaat işleriyle uğraşan şehit babası Alan, çalışanlarıyla boya ve temizlik işlerini yaparak, okulları öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi.

Hasan Alan, yaptığı açıklamada, bu tür hayır işlerini şehit oğlunun hayrı için yaptığını söyledi.

Boya badana işini hafta sonu yaptıklarını belirten Alan, "Öğrencilerimiz temiz ve ferah sınıflarda eğitim görecek. Bu tür hayır işlerini yaptıkça mutlu oluyorum. Bunları oğlumun hayrı için yapıyorum. En azından bir 'Allah razı olsun' desinler, şehitlerimize bir Fatiha okusunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

