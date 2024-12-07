Seferihisar\'da kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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İZMİR'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada, sürücü Ali Karaağaç hayatını kaybederken yanında bulunan Yaşar Özeren ağır yaralandı. Karaağaç ile Özeren'nin, Seferihisar ilçesinde 16 gün önce, gittikleri silahlı çatışma ihbarında kendilerine ateş açılması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Mehmet Tozun'un cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Doğanbey-Ürkmez yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karaağaç yönetimindeki otomobil seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil refüje çıkıp takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Karaağaç'ın yaşamını yitirdiğini, yanında bulunan Yaşar Özeren'in ise ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalesi yapılan Özeren, ambulansa Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaağaç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan Yaşar Özeren ve Ali Karaağaç'ın, Seferihisar ilçesinde 16 gün önce, gittikleri silahlı çatışma ihbarında kendilerine ateş açılması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Mehmet Tozun'un cenaze töreninden döndükleri öğrenildi.