Şehit Eren Bülbül'ün kıyafetleri Şehitler Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika
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Şehit Eren Bülbül'ün kıyafetleri Şehitler Müzesi'nde sergileniyor

Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde, PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül'ün siyah yeleği ve kot pantolonu sergilenmeye başlandı. Ziyaretçiler, bu kıyafetleri ücretsiz olarak görebilecek ve duygusal anlar yaşayacak.

23.08.2024 22:46
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Şehit Eren Bülbül'ün o fotoğrafındaki kıyafetleri bu müzede sergileniyor

ÇANKIRI - PKK'lı teröristlerle 11 Ağustos 2017'de sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün herkes tarafından bilinen fotoğrafındaki siyah yeleği ve kot pantolonu, Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde sergilenen şehit emaneti eşyalar, ziyaretçileri duygulandırıyor. 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü PKK mensuplarıyla yaşanan çatışma sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Şehit Eren Bülbül'ün herkes tarafından bilinen fotoğrafındaki siyah yeleği ve mavi kot pantolonu da annesi Ayşe Bülbül'den teslim alınarak Çankırı Şehitler Müzesine getirildi. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, Eren Bülbül'ün emaneti kıyafetlerini ücretsiz bir şekilde görebilecek. Sergilenmeye başlayan kıyafetleri gören vatandaşlar ise duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.

"Bu kıymetli eşyaları Çankırı Şehitler Müzesinde muhafaza altına alarak sergiye çıkardık"

Kıyafetleri Ayşe Bülbül'den teslim aldıklarını belirten Okan Sütcüoğlu, "Kıymetli şehidimiz Eren Bülbül'ü ziyaret etmek amacıyla Trabzon'un Maçka ilçesine gittik. Köprüyanı köyünde bulunan kabrini ve ailesini ziyaret ettik. Ziyaretimizde duygu dolu anlar yaşadığımız gibi Çankırı Şehitler Müzesi için de bir emanet almamız gerekti. Sağ olsunlar bizleri çok güzel karşıladılar ve şehidimizin birkaç parça eşyasını verdiler. Her yerde meşhur olan ve herkes tarafından bilinen siyah yelekli ve mavi kot pantolonlu bir fotoğrafı vardı. Biz de bu kıyafetleri almak istedik. Sağ olsunlar hemen bize teslim ettiler. Bizler de şehidimizin annesi Ayşe ablamızla düzenli olarak görüşüyoruz. O da bu emanetin çok güzel bir yere gittiğinin farkında ve bilincinde. Bizler de bu kıymetli eşyaları Çankırı Şehitler Müzesi'nde muhafaza altına alarak sergiye çıkardık. Çankırılılar olarak bu güzel emanetlere sahip çıkacağız inşallah" dedi.

"Bu kıyafetlere bakınca Eren Bülbül kardeşimizi birebir görmüş gibi oluyorum"

Kıyafetleri gördüğünde şehidi görmüş gibi olduğunu belirten Gazi Mehmet Doğan, "Şehit Eren Bülbül kardeşimizin emanetlerinin Çankırı'ya gelmesinden onur ve gurur duydum. Bu kıyafetlere bakınca Eren Bülbül kardeşimizi birebir görmüş gibi oluyorum. Çok gurur duydum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eren Bülbül, Çankırı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Eren Bülbül'ün kıyafetleri Şehitler Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika


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