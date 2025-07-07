Şehit erler Mahsun Yeşildemir ve Celalettin Uyanık için Batman'da da tören yapıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir ve Celalettin Uyanık için Batman'da da tören yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Garnizon Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Yeşildemir'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Bitlis'in Adilcevaz ilçesine, şehit Uyanık'ın naaşı ise Bitlis'in Mutki ilçesine uğurlandı.

Törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı.