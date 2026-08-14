Şehit Gazeteci Adem Yavuz 52. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Şehit Gazeteci Adem Yavuz 52. Yılında Anıldı

Şehit Gazeteci Adem Yavuz 52. Yılında Anıldı
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KKTC'de, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından şehit edilen gazeteci Adem Yavuz için Lefkoşa'da ara bölgede anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Dış Basın Birliği Başkanı, yaşananların unutulmayacağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını izlerken Rumlar tarafından 52 yıl önce şehit edilen gazeteci Adem Yavuz için anma töreni düzenlendi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Adem Yavuz, Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede saldırıya uğradığı yerde anıldı.

Törene, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Polisler Derneği, Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği, Dış Basın Birliği Başkanı ve temsilcileri katıldı.

Törene katılanlar, gruplar halinde BM görevlileri eşliğinde ara bölgeye geçti ve Yavuz'un saldırıya uğradığı aracın bulunduğu noktaya götürüldü.

Tören, araca çelenklerin bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Program kapsamında Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz konuşma yaptı.

Canbaz, 52 yıl önce mesleğini icra ederken şehit olan gazeteci Adem Yavuz'u anmak için toplandıklarını belirterek, bulundukları bölgeyi işaret edip, bu noktanın 1974'te yaşananlar nedeniyle gazetecilik tarihine "kara bir sayfa" olarak geçtiğini söyledi.

Yavuz'un, Harekat sırasında gazetecilik görevini yapmaya çalışırken Rumların saldırısına uğradığını söyleyen Canbaz, saldırı sırasında aracın şoförü Mehmet Raşit'in de şehit edildiğini, araçta bulunan Hüseyin Kiracıoğulları'nın ise ağır yaralandığını hatırlattı.

Canbaz, Yavuz'un saldırıdan kurtulmayı başarmasına rağmen daha sonra esir tutulduğu sırada kendisine ateş edildiğini, günlerce yaşam mücadelesi verdiğini ancak aldığı ağır yaralara dayanamayarak şehit olduğunu ifade etti.

Yaşananların 52 yıl geçmesine rağmen unutulabilecek olaylar olmadığına dikkati çeken Canbaz, burada hedef alınanın elinde silah tutan değil, kalem ve fotoğraf makinesi olan bir gazeteci olduğunu vurguladı.

Canbaz'ın konuşmasının ardından din görevlisi tarafından Yavuz için dua edildi.

Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Gazeteci Adem Yavuz 52. Yılında Anıldı - Son Dakika

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