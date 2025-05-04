Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen'in naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi - Son Dakika
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Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen'in naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen\'in naaşı memleketi Afyonkarahisar\'a getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

04.05.2025 14:49
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Cenazesi Ankara'dan kara yoluyla getirilen şehit Özen için Mareşal Fevzi Çakmak'taki evinden helallik alındı.

Eşi Yeşim Özen, "Önder, böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder? Seni göremedim, son kez sesini bile duyamadım. Önder'im niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın? Önder'im böyle söz vermemiştin, gelecektin hani. Ah Önder'im, seni bu tabutun içine mi koydular böyle? Ah Önder nasıl bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin kızı Alya (4), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasının naaşına yaklaşarak elindeki oyuncağı gösterdi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada da dua edilerek helallik alındı.

Şehidin annesi, babası ve kız kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Özen'in cenazesinin, yarın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.

Şehit Özen'in 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "Biz, dünyaya kalacak olarak değil misafir olarak gelmişiz. Önemli olan kaldığın yer değil gideceğin yerdir." ifadeleri dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit İstihkam Uzman Çavuş Özen'in naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi - Son Dakika

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