Şehit Jandarma Ferhat Gedik Anıldı

Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Anne Hatice Gedik, kardeşi Arif Gedik ve yakınları ile vatandaşlar, Gedik'in şehadetinin yıl dönümünde Bekbele Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Mezara gelen katılımcılar burada dua okudu.

Daha sonra anne Hatice Gedik'in evinde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Programa şehidin yakınlarının yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Akgöl ve vatandaşlar katıldı.