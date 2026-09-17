Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Şimşek\'in adı spor salonuna verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Şimşek'in adı spor salonuna verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Şimşek'in adı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı kışlasındaki spor salonuna verildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Şimşek'in adı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı kışlasındaki spor salonuna verildi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen Bayrak-12 Operasyonu kapsamında 1 Aralık 2016'da şehit olan şehit Bekir Şimşek'in adının spor salonuna verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, şehidin yakınları ve ilgililer katıldı. Etkinlikte, şehit Şimşek'in adı ve hatırasının spor salonunda yaşatılacağı belirtildi.
Kaynak: AA