Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 8. yılında anıldı - Son Dakika
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Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 8. yılında anıldı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 8. yılında anıldı

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, memleketi Sakarya'da kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak dua ile devam etti. Şehidin ailesi ve birçok resmi yetkilinin katıldığı programın sonunda katılımcılar, şehit Kaymakam ve babasının mezarına gül bıraktı.

11.11.2024 13:50
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Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 8. yılında memleketi Sakarya'daki kabri başında anıldı.

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Mehmet Aşık, Safitürk ve tüm şehitler için dua etti.

Programın sonunda katılımcılar, şehit Kaymakam ve babası Asım Safitürk'ün mezarına gül bıraktı.

Programa şehidin eşi Ayşegül, annesi Fatma Safitürk ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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