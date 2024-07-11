Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sultanbeyli birincisi oldu - Son Dakika
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Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sultanbeyli birincisi oldu

Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sultanbeyli birincisi oldu Sultanbeyli'de bulunan Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2023 yılı LGS sıralamasına göre 431.315 taban puan elde ederek ilçe birincisi oldu.

11.07.2024 20:40
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Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sultanbeyli birincisi oldu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bulunan Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2023 yılı LGS sıralamasına göre 431.315 taban puan elde ederek ilçe birincisi oldu. Kız öğrencilerin eğitim gördüğü okul İstanbul'un farklı ilçelerinden vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.

Sultanbeyli'de bulunan ve kız öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2023 yılı LGS taban puan sıralamasında 431.315 puan elde ederek ilçede birinci oldu. Aynı zamanda 2023 yılı LGS tavan puan sıralamasında ilk 20 lise arasında olan lise, hem Sultanbeyli'den hem çevre ilçelerden rağbet görüyor. İçerisinde yemekhane, pansiyon, spor alanları, kütüphane, laboratuar bulunan ve çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerin yapıldığı devlet lisesinde 240 öğrenci bulunuyor.

Okul müdürü Fatih Keleş, "2016 yılında Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak açılan okulumuz o günden bugüne yaptığı çalışmalarla sadece Sultanbeyli'de değil bölgenin yükselen değeri haline gelmiştir. Bugün Türkiye'nin her tarafından insanlar okulumuzu görmek adına, tanımak adına okulumuza yoğun bir teveccüh gösteriyorlar. Okulumuz 2023 yılı taban puanına göre Sultanbeyli birincisi olmuştur. 431.315'lik skor ile birinciliği elde etti. Bu birinciliği neye borçluyuz diye kendimize sorduğumuzda bunun cevabı, biz öğrencilerimizi seviyoruz, öğrencilere güveniyoruz ve değer veriyoruz. Dolayısıyla onların ihtiyaçlarına uygun, onları geleceğe hazırlamak adına ihtiyaçlarını öğrencilerimize imkan olarak sunduk. Buraya yeni gelecek olan öğrencilerimiz tıpkı eski öğrencilerimiz gibi değer görecekler, sevilecekler. Okulumuzda öyle bir güven ortamı var ki okulumuzda kantin var ama kantinde görevli yok. Öğrenci almak istediği ürünü alıyor etiketinde yazan parasını bırakıyor, para üstünü de alıyor. Gelecek öğrenciler okulda böyle bir güven ortamı bulacaklar. Sosyal faaliyetler, il dışı il içi gezileri, sportif kurslar kültürel çalışmalar yarışmalar birçok şeyi burada bulmuş olacaklar. Bunun yanında 20 kişilik nitelikli sınıflarda toplam 240 öğrencisi olan bir okulda kendilerine akademik anlamda yoğun bir ilgi gösterebilmek kaydıyla, dışarıya ihtiyaç duymadan dershaneye ekstra kaynağa ihtiyaç duymadan akademik olarak başarılı olacaklar. 260 öğrenciden 234'ü üniversitelerde şu anda okumakta. Bu üniversiteler Türkiye'nin en iyi üniversiteleri, bölüm olarak da yine her gencin istediği bölümler. Okulumuzda pansiyon var. Dolayısıyla ulaşım diye bir sorun yok. Pansiyonumuz okulumuzun içinde bulunuyor. Öğrencilerimiz hem sıcak yemek imkanına hem de pansiyonda konaklama imkanına sahipler. Devletin belirlediği bir sistemi var, eğer bursluluk sınavına girme şartlarını bir öğrenci taşıyorsa, aynı zamanda pansiyonda ücretsiz kalma şartlarını da taşıyor demektir. Okulumuzu kazanmakla birlikte pansiyonu da kazanmış oluyor" dedi.

Ümran Çataklı, "Verdiği değerden dolayı kendimi rahat hissettiğim bu okulun beni hedeflerime ulaştıracağına inandım, o yüzden bu okulu tercih ettim" dedi.

Nisanur Durmuş, "Bu okuldaki akademik eğitimin kalitesinin göstergesi olarak YKS'den çok iyi bir puan aldım. Bunun yanında okulda birçok sosyal etkinliğimiz de oldu. Arkadaşlarım öğretmenlerim ile öğrenerek ve eğlenerek geçirdiğim 4 yılım oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sultanbeyli, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sultanbeyli birincisi oldu - Son Dakika


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