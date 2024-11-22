Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı, lise öğretmenleri ve arkadaşları unutamıyor

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Tunceli'de 2017'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın mezun olduğu lisedeki meslektaşları, bir 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü daha buruk karşılıyor.

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de Torul ilçesi Demirkapı köyünde toprağa verilen Necmettin öğretmeni, lise öğretmenleri ve arkadaşları unutmuyor.

Şehit öğretmenin karnesi, teşekkür belgesi ve diploması da mezun olduğu Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesindeki panoda yer alıyor.

Lisede görev yapan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Ali Artun, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk bir sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Öğretmenler Günü'nde tüm tebrikleri ve çiçekleri Necmettin Yılmaz adına aldıklarını belirten Artun, "Onun yerine yeni Necmettinler Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve onu hiç kimse unutmuyor. O, tüm öğretmenlerin gönlündedir." dedi.

Şehit öğretmenin, öğrencilik yıllarında çok sayıda şiir yazdığını anlatan Artun, "Necmettin sürekli şiir yazardı. 'Hasretli şehirler yasa bürünmüş, kederler üzüntüler hep kol kola yürümüş.' demişti bir şiirinde. Onun yürüdüğü koridorlarda hasreti var, izleri var. Oturup dersini dinlediği sıralarda izleri var." diye konuştu.

Matematik öğretmeni İbrahim Arslan ise Yılmaz'ın, sorumluluklarının farkında başarılı bir öğrenci olduğunu dile getirdi.

Her Öğretmenler Günü'nde Necmettin Yılmaz'ın hüznünü bir kez daha yaşadıklarını vurgulayan Arslan, "Tabii ki aramızda olmasını isterdik. Bu bizim için üzüntülü bir durum. Onun üzüntüsüyle yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Arslan, Necmettin Yılmaz'ın kişiliğini gelecek nesillere aktarmak ve öğrencilerin onun izinden gitmesini sağlamak için gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Tarih öğretmeni Şifa Gülbayrak da şehidin hocası olması dolayısıyla farklı duygular yaşadığını belirterek, "Necmettin güler yüzlü, sakin bir çocuktu. Duygusal, naif ve ince ruhluydu. Necmettin'in bizi gördüğüne ve duyduğuna gönülden inanıyorum. Necmettin öğretmenle gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun. Onu çok seviyoruz." dedi.

"Çok güzel bir adamdı, onu seviyor ve özlüyoruz"

Şehit öğretmenin lise arkadaşı da olan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Serkan Eryılmaz, Yılmaz'ın her zaman merhametiyle ön plana çıktığını anlattı.

Eryılmaz, "Aynı lisede farklı bölümlerde eğitim gördük. Aynı yurtta kalıyorduk. Teneffüs arasından yurtta uyuyana kadar vaktimiz beraber geçerdi. Necmettin'in yazdığı şiirler üzerine çok sohbet ederdik. Yurtta herkes uyuduktan sonra kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde sabaha kadar sohbet ederdik." diye konuştu.

Yılmaz'ın bir gün çok sayıda şiirinin yer aldığı kağıtları yaktığına şahit olduğunu aktaran Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Şiirleri niye yaktığını sorduğumda, 'Hiçbirinde ilahi aşka, Allah'a dair bir şey yok. O yüzden benim gözümde hiçbir anlam ifade etmiyor.' demişti. Sonrasında ilahi aşk üzerine şiirler yazmıştı. 'Duvarlar ölüm temelinde yükseldi. Severdim onları ne de olsa ölüm güzeldi.' diyen bir adamdı Necmettin. Bu mısraları öylesine yazmış birisi değil. Çok güzel bir adamdı. Onu seviyor ve özlüyoruz."